Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Железнодорожные войска ЮВО посетили исторический комплекс «Линия Сталина» в Беларуси

Политика
24.08.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheleznodorozhnye-vojska-yuvo-posetili-istoricheskij-kompleks-liniya-stalina-v-belarusi
Железнодорожные войска ЮВО посетили исторический комплекс «Линия Сталина» в Беларуси

В музее для российской команды конкурса военных железнодорожников «Стальная магистраль» провели экскурсию под открытым небом.

«Линия Сталина» — один из самых известных музейных комплексов Беларуси. Команду ЮВО познакомили с историей строительства линии обороны, показали советские доты 1939 года, бронепаровоз, а также множество экспонатов вооружения и военной техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет в Суперкубке Единой Лиги ВТБ с 23 по 25 сентября
Прямой эфир
Мы в соцсетях