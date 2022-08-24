Железнодорожные войска ЮВО посетили исторический комплекс «Линия Сталина» в Беларуси

Железнодорожные войска ЮВО посетили исторический комплекс «Линия Сталина» в Беларуси

В музее для российской команды конкурса военных железнодорожников «Стальная магистраль» провели экскурсию под открытым небом.

«Линия Сталина» — один из самых известных музейных комплексов Беларуси. Команду ЮВО познакомили с историей строительства линии обороны, показали советские доты 1939 года, бронепаровоз, а также множество экспонатов вооружения и военной техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси.