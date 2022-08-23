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Команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси

Политика
23.08.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/komanda-yuvo-vystupit-na-zavershayushhem-etape-konkursa-stalnaya-magistral-v-belarusi
Видео канала «Кубань 24»

Это состязание входит в программу Армейских международных игр. Ранее участники собирали мосты для поездов, а теперь репетируют этап «Путеец», на котором на скорость нужно собрать рельсошпальную решетку.

Сверление отверстий, крепление по шаблону, работа с путеукладчиком — выполнение каждого элемента оценит жюри. В качестве дополнительной нагрузки предусмотрен бег на 300 м.

Конкуренцию специалистам ЮВО составят хозяева соревнований. Испытания, которые определят команду-победителя, запланированы на 24 августа.

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