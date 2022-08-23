Команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси
Политика
23.08.2022 13:02
Это состязание входит в программу Армейских международных игр. Ранее участники собирали мосты для поездов, а теперь репетируют этап «Путеец», на котором на скорость нужно собрать рельсошпальную решетку.
Сверление отверстий, крепление по шаблону, работа с путеукладчиком — выполнение каждого элемента оценит жюри. В качестве дополнительной нагрузки предусмотрен бег на 300 м.
Конкуренцию специалистам ЮВО составят хозяева соревнований. Испытания, которые определят команду-победителя, запланированы на 24 августа.
Читайте также: российские военные показали лучший результат в соревнованиях по танковому биатлону.
Популярные новости
- Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
- Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери