Команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси

Видео канала «Кубань 24»

Это состязание входит в программу Армейских международных игр. Ранее участники собирали мосты для поездов, а теперь репетируют этап «Путеец», на котором на скорость нужно собрать рельсошпальную решетку.

Сверление отверстий, крепление по шаблону, работа с путеукладчиком — выполнение каждого элемента оценит жюри. В качестве дополнительной нагрузки предусмотрен бег на 300 м.

Конкуренцию специалистам ЮВО составят хозяева соревнований. Испытания, которые определят команду-победителя, запланированы на 24 августа.

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