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Российские военные показали лучший результат в соревнованиях по танковому биатлону

Политика
19.08.2022 10:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-pokazali-luchshij-rezultat-v-sorevnovaniyah-po-tankovomu-biatlonu
Видео канала «Кубань 24»

В подмосковном Алабино сейчас проходит этап «АрМИ-2022». Одним из самых ярких моментов стали кадры абсолютной победы российского экипажа.

Танк Т-72 промчался мимо ближайшего соперника на запредельной скорости. Разрыв с китайской бронемашиной составил полторы минуты.

Всего в танковом биатлоне участвует 61 экипаж из 21 страны. Конкурс завершится 27 августа финальной эстафетой лучших сборных.

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