Российские военные показали лучший результат в соревнованиях по танковому биатлону

Видео канала «Кубань 24»

В подмосковном Алабино сейчас проходит этап «АрМИ-2022». Одним из самых ярких моментов стали кадры абсолютной победы российского экипажа.

Танк Т-72 промчался мимо ближайшего соперника на запредельной скорости. Разрыв с китайской бронемашиной составил полторы минуты.

Всего в танковом биатлоне участвует 61 экипаж из 21 страны. Конкурс завершится 27 августа финальной эстафетой лучших сборных.

Читайте также: команда железнодорожных войск ЮВО приняла участие в Армейских международных играх.