Российские военные показали лучший результат в соревнованиях по танковому биатлону
Политика
19.08.2022 10:27
В подмосковном Алабино сейчас проходит этап «АрМИ-2022». Одним из самых ярких моментов стали кадры абсолютной победы российского экипажа.
Танк Т-72 промчался мимо ближайшего соперника на запредельной скорости. Разрыв с китайской бронемашиной составил полторы минуты.
Всего в танковом биатлоне участвует 61 экипаж из 21 страны. Конкурс завершится 27 августа финальной эстафетой лучших сборных.
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