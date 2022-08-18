Команда железнодорожных войск ЮВО приняла участие в Армейских международных играх

Видео канала «Кубань 24»

Стартовал первый этап конкурса «Стальная магистраль». Это часть Армейских международных игр. Железнодорожные войска России и Беларуси на скорость собирали мосты в Слуцке.

Командам нужно было смонтировать пролетное строение эстакады РЭМ-500. Такая конструкция позволяет запускать поезда через болота, реки и овраги. По сути это быстровозводимый мост длиной в полкилометра.

Детали в этом конструкторе крупногабаритные. Монтируют их с помощью автомобильного крана. Его нужно было привести в рабочее положение и затем обратно в транспортное, это еще одно испытание. После каждой задачи участники бежали круг в 300 м. И все это с оружием и в полной боевой выкладке.

«Скорость тоже нужна была, и какая-то моторика, и физическая сила. Все в совокупности», — сообщил командир отделения из Беларуси Илья Рачковский.

«Методики сборки разные. У нас в основном работали краном. В белорусской команде выполняли все вручную. Поэтому физически у них было сложнее. Мне кажется, только из-за этого мы и победили», — рассказал командир отделения из России Алексей Клевцов.

Команда, представлявшая Южный военный округ, лидировала в первом этапе с отрывом в 4 минуты. Армейские международные игры продлятся до 27 августа. Соревнования пройдут в разных странах — Азербайджане, Алжире, Армении, Вьетнаме, Иране и других.