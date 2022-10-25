Железнодорожные пути Крымского моста планируют восстановить до 1 декабря 2023 года
Единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста назначили ООО «Нижнеангарсктрансстрой».
Предельный срок завершения работ — 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение Правительства РФ разместили на сайте правовой информации.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах предприятием федеральным государственным унитарным «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива», — сказано в документе.
Также сообщается, что «Нижнеангарсктрансстрой» может привлечь к работам соисполнителей. Однако 50% работ компания должна выполнить самостоятельно.
Правительство РФ также утвердило, что компания займется восстановлением автомобильной части Крымского моста, сообщает ТАСС.
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