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Железнодорожные пути Крымского моста планируют восстановить до 1 декабря 2023 года

Общество
25.10.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheleznodorozhnye-puti-krymskogo-mosta-planiruyut-vosstanovit-do-1-dekabrya-2023-goda
Железнодорожные пути Крымского моста планируют восстановить до 1 декабря 2023 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста назначили ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

Предельный срок завершения работ — 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение Правительства РФ разместили на сайте правовой информации.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах предприятием федеральным государственным унитарным «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива», — сказано в документе.

Также сообщается, что «Нижнеангарсктрансстрой» может привлечь к работам соисполнителей. Однако 50% работ компания должна выполнить самостоятельно.

Правительство РФ также утвердило, что компания займется восстановлением автомобильной части Крымского моста, сообщает ТАСС.

Читайте также: на Крымском мосту строители начали собирать новые пролеты.

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