Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета
Об этом 27 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета.
«Там же тоже у нас два пролета, по одному идет полноценная работа, поезда идут. Вторая часть немножко пострадала, мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета», — сказал вице-премьер РФ.
Марат Хуснуллин добавил, что пролеты моста будут поднимать с воды специальными подъемными кранами. После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста 23 февраля полностью запустили движение машин по всем полосам. Работы завершили с опережением срока на 39 дней, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что железнодорожную часть на Крымском мосту планируют восстановить в июле.
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