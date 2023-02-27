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Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheleznodorozhnuyu-chast-krymskogo-mosta-planiruyut-vosstanovit-k-seredine-leta
Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета
Фото hse.ru

Об этом 27 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета.

«Там же тоже у нас два пролета, по одному идет полноценная работа, поезда идут. Вторая часть немножко пострадала, мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета», — сказал вице-премьер РФ.

Марат Хуснуллин добавил, что пролеты моста будут поднимать с воды специальными подъемными кранами. После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста 23 февраля полностью запустили движение машин по всем полосам. Работы завершили с опережением срока на 39 дней, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что железнодорожную часть на Крымском мосту планируют восстановить в июле.

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