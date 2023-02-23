На Крымском мосту железнодорожную часть планируют восстановить в июле

В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа.

Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Отмечается, что продолжатся работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры моста. Они не повлияют на движение.

«В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены. Для этого задействовали 305 человек и 32 единиц техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 т — поставлен», — говорится в сообщении.

Больше половины пролетных строений уже собрано, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту полностью восстановили автодорожную часть, все полосы открыты для проезда.