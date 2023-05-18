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Железнодорожное движение в Крыму после схода поезда восстановят к утру 19 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheleznodorozhnoe-dvizhenie-v-krymu-posle-shoda-poezda-vosstanovyat-k-utru-19-maya
Железнодорожное движение в Крыму после схода поезда восстановят к утру 19 мая
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Грузовой поезд утром 18 мая сошел с железнодорожных путей на перегоне Симферополь — Севастополь из-за вмешательства посторонних лиц.

Из-за схода поезда на этом участке железной дороги приостановили движение. На место аварии направили восстановительные поезда.

«На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение», — написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма добавил, что движение пассажирских и грузовых поездов между Симферополем и Севастополем возобновят в полном объеме к утру 19 мая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сошедший с рельсов в Крыму поезд перевозил зерно. В результате происшествия никто не пострадал.

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