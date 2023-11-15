Железная дорога в Крым через новые регионы находится в стадии проектирования

О строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая пройдет через новые регионы, на форуме «Транспорт России» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ напомнил о том, что железная дорога в Крым через новые территории существовала еще со времен СССР.

«Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы. Пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить поток через новые территории», — сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что вопрос прорабатывается, окончательное решение пока не принято, сообщает ТАСС.

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