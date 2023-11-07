Стартовало строительство железнодорожного кольца вокруг Азовского моря

Новая железная дорога соединит Крым и Ростов-на-Дону. Она пройдет в том числе по территории Запорожской области.

Строительство нового пути уже стартовало со стороны Донецка, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — рассказал Балицкий.

По его словам, строительство нового пути позволит обезопасить движение транспорта от обстрелов противника. Кроме того, существующая дорога вдоль города Пологи в направлении Орехова не только небезопасна, но и устарела.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. Решается вопрос вывоза зерна на континент, железной руды, лома, угля и многих элементов, которые надо связать с большой землей. Ездить через Крымский мост не только далеко, но и опасно», — цитирует Евгения Балицкого РИА «Новости».

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