Соглашение о строительстве путей к аэропорту Краснодара подпишут в этом году
По словам главы Краснодара Евгения Наумова соглашение по проекту запуска внутригородской электрички, которая соединит аэропорт и ж/д вокзал Краснодара, планируется подписать до конца года.
По словам Наумова, после подписания соглашения между администрациями Краснодарского края, Краснодара и ОАО «РЖД» начнется проектирование и поиск источников финансирования.
Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. На первом этапе планируют организовать кольцевое движение от вокзала «Краснодар-1» через разъезд Витаминный и станицу Пашковскую. Для этого надо построить около 2 км железнодорожных путей.
По словам главы города, запуск городской электрички позволить жителям отдаленных районов и населенных пунктов Прикубанского округа быстрее добираться в центр города.
Движение по малому кольцу планируют запустить в 2026 году, сообщает РИА «Новости».
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