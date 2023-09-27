Соглашение о строительстве путей к аэропорту Краснодара подпишут в этом году

По словам главы Краснодара Евгения Наумова соглашение по проекту запуска внутригородской электрички, которая соединит аэропорт и ж/д вокзал Краснодара, планируется подписать до конца года.

По словам Наумова, после подписания соглашения между администрациями Краснодарского края, Краснодара и ОАО «РЖД» начнется проектирование и поиск источников финансирования.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. На первом этапе планируют организовать кольцевое движение от вокзала «Краснодар-1» через разъезд Витаминный и станицу Пашковскую. Для этого надо построить около 2 км железнодорожных путей.

По словам главы города, запуск городской электрички позволить жителям отдаленных районов и населенных пунктов Прикубанского округа быстрее добираться в центр города.

Движение по малому кольцу планируют запустить в 2026 году, сообщает РИА «Новости».

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