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Строительство путей от аэропорта Краснодара до ж/д вокзала оценили более чем в 100 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-putej-ot-aeroporta-krasnodara-do-zh-d-vokzala-otsenivaetsya-bolee-chem-v-100-mlrd-rublej
Строительство путей от аэропорта Краснодара до ж/д вокзала оценили более чем в 100 млрд рублей
Фото freepik.com

В столице Кубани к 2030 году планируют построить железнодорожные пути от вокзала Краснодар 1 до аэропорта. По этому маршруту будет ходить электричка.

По данным РЖД, объем капитальных вложений в проект строительства ж/д составит более 100 млрд рублей. Объем инвестиций уточнят после разработки проектно-сметной документации.

Инвестпроект «Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации» будет реализован в 3 этапа до 2032 года. Сейчас прорабатывает варианты реализации первого этапа проекта — организация кольцевого движения в сообщении Краснодар 1 — разъезд Витаминный — Пашковская — Краснодар 1, пишет «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках инвестпроекта планируют соединить ж/д путями аэропорт с вокзалом Краснодар 1. Для этого построят современную транспортную инфраструктуру. Проект планируют реализовать к 2030 году.

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