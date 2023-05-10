Городскую электричку запустят от аэропорта к ж/д вокзалу Краснодар 1

Об этом стало известно во время встречи мэр кубанской столицы Евгения Наумова с представителями ГК «Аэродинамика», во время которой обсудили строительство нового терминала аэропорта.

В рамках инвестпроекта планируют соединить ж/д путями аэропорт с вокзалом Краснодар 1. Для этого построят современную транспортную инфраструктуру. Проект планируют реализовать к 2030 году.

Кроме того, построят восточный и западный подходы к новому терминалу аэропорта. Сейчас основным подходом к аэровокзалу является дорога от трассы Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина.

Отдельным этапом работ продлят движения по улице Фадеева, уже ведется проектирование этой транспортной артерии.

Завершили проектирование дороги со стороны трассы Краснодар — Кропоткин. Завершить строительство дорог планируют до конца 2027 года.

По данным ГК «Аэродинамика», строительство современного транспортного хаба решит вопрос соединения несколько курортов региона. После завершения реализации проекта гости края смогут за несколько часов добираться из Краснодара в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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