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Ход строительства нового терминала аэропорта обсудили в мэрии Краснодара

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/hod-stroitelstva-novogo-terminala-aeroporta-obsudili-v-merii-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Ход строительства нового терминала аэропорта обсудили в мэрии Краснодара
Фото t.me/emnaumov

Пока аэропорт не работает, инвесторы развивают его инфраструктуру, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Он обсудил с коллегами реализацию инвестпроекта по строительству новой воздушной гавани в Краснодаре.

Глава Краснодара отметил, что краевой центр нуждается в современном транспортном хабе.

«Люди, прилетая в город, не должны долго искать и выдумывать, как им добраться в наш исторический центр или до побережья. Все должно быть интуитивно понятно и удобно», — заявил Наумов.

Он подчеркнул, что решения, которые предложил инвестор, помогут улучшить логистику не только города, но и края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара.

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