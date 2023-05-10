Ход строительства нового терминала аэропорта обсудили в мэрии Краснодара

Пока аэропорт не работает, инвесторы развивают его инфраструктуру, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Он обсудил с коллегами реализацию инвестпроекта по строительству новой воздушной гавани в Краснодаре.

Глава Краснодара отметил, что краевой центр нуждается в современном транспортном хабе.

«Люди, прилетая в город, не должны долго искать и выдумывать, как им добраться в наш исторический центр или до побережья. Все должно быть интуитивно понятно и удобно», — заявил Наумов.

Он подчеркнул, что решения, которые предложил инвестор, помогут улучшить логистику не только города, но и края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара.