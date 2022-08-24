Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара

Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Международный аэропорт Краснодара получил положительное заключение Госэкспертизы на строительство здания Госкорпорации по организации воздушного движения с вышкой командно-диспетчерского пункта. Оно будет расположено на территории нового аэропорта.

Госкорпорация ОрВД — это штаб, из которого регулируется движение воздушных судов, в том числе тех, которые пролетают в пределах границ края. В нем оформляют предполетную документацию, собирают и обрабатывают метеоинформацию. Там осуществляются дистанционное управление и контроль за радиотехническим и светосигнальным оборудованием аэродрома.

Общая площадь нового здания — более 10 тыс. кв. метров. Дизайн выполнила санкт-петербургская «Студия» архитектора Сергея Шведова. Высота вышки КДП составит 46 м, с учетом антенно-мачтовых установок — 50 м. В 4 этажах здания ОрВД и 8 этажах вышки сможет работать до 300 человек.

Комплекс таких размеров нужен для того, чтобы осуществлять контроль над работой аэропорта, где площадь перрона — более 200 тыс. кв. м, а количество пассажиров к 2030 году предполагается до 10 млн человек. Строительство комплекса зданий обойдется более чем в 3 млрд рублей. Здание ОрВД и диспетчерская вышка будут строиться параллельно с работами в аэропорту, их планируют сдать в конце 2024 года, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре в аэропорту Краснодара начнут строительство нового терминала.