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Желание под бой курантов: в новогодние приметы верят 4 из 10 жителей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhelanie-pod-boj-kurantov-v-novogodnie-primety-veryat-4-iz-10-zhitelej-krasnodara
Желание под бой курантов: в новогодние приметы верят 4 из 10 жителей Краснодара
Фото depositphotos.com

Встречать Новый год в новой одежде, сжечь бумажку с желанием и выпить пепел с шампанским, гадания, просмотр определенных фильмов — об этих и многих других праздничных ритуалах рассказали жители Краснодара.

Согласно результатам опроса, проведенного со 2 по 26 декабря, соблюдают новогодние ритуалы и верят в приметы 4 из 10 респондентов.

Так, 14% опрошенных каждый год загадывают желание под бой курантов. Еще 7% в полночь обязательно выпивают бокал шампанского. Просмотр обращения президента как главную традицию Нового года назвали 5% опрошенных. Для 4% респондентов важно приготовить традиционные новогодние блюда.

В ритуал с сожженной запиской и пеплом в шампанском верят 3% опрошенных. В том, что Новый год нужно встречать в новой одежде уверен 1 из 100 краснодарцев. По 2% респондентов рассказали о просмотре салюта, зажигании бенгальских огней и электрической гирлянды как о главных ритуалах праздника.

Другие приметы и ритуалы в новогоднюю ночь соблюдают 5% опрошенных горожан. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских фильмов, прогулки, катание с горок и поход в баню, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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