Желание под бой курантов: в новогодние приметы верят 4 из 10 жителей Краснодара
Встречать Новый год в новой одежде, сжечь бумажку с желанием и выпить пепел с шампанским, гадания, просмотр определенных фильмов — об этих и многих других праздничных ритуалах рассказали жители Краснодара.
Согласно результатам опроса, проведенного со 2 по 26 декабря, соблюдают новогодние ритуалы и верят в приметы 4 из 10 респондентов.
Так, 14% опрошенных каждый год загадывают желание под бой курантов. Еще 7% в полночь обязательно выпивают бокал шампанского. Просмотр обращения президента как главную традицию Нового года назвали 5% опрошенных. Для 4% респондентов важно приготовить традиционные новогодние блюда.
В ритуал с сожженной запиской и пеплом в шампанском верят 3% опрошенных. В том, что Новый год нужно встречать в новой одежде уверен 1 из 100 краснодарцев. По 2% респондентов рассказали о просмотре салюта, зажигании бенгальских огней и электрической гирлянды как о главных ритуалах праздника.
Другие приметы и ритуалы в новогоднюю ночь соблюдают 5% опрошенных горожан. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских фильмов, прогулки, катание с горок и поход в баню, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.
Читайте также: ветеринары призвали россиян не угощать питомцев с новогоднего стола.
- Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Роскачество: игрушки Хагги Вагги снимают с продаж в России
- Росприроднадзор оценит ущерб природе после разлива мазута в акватории Таманского залива
- Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре