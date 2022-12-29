Ветеринары призвали россиян не угощать питомцев с новогоднего стола

О том, что еда с новогоднего стола может причинить животным вред, рассказала ветеринарный диетолог Любовь Корочева.

По ее словам, очень вреден майонез или заправка на растительном масле со специями. Кроме того, запрещены для кошек и собак кислые овощи и фрукты. Например, кусок помидора может вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Мясо с косточкой тоже очень опасно, такое угощение может стать причиной повреждения желудка или кишечника и обернуться хирургической операцией. Именно такие вмешательства на первом месте в ветеринарных клиниках после Нового года, отметила ветеринар.

«К тому же у нас любят запекать куриные крылышки, бедрышки, а там полые, трубчатые кости. При их разгрызании образуются острые углы, они чаще всего застревают и рвут желудок, кишечник», — добавила Корочева.

Гарниры не так опасны, однако в них добавляют специи, масло или молоко, которые не подходят для пищеварения питомцев. Также нельзя давать животным любые блюда, которые стояли несколько дней после торжества, сообщает радио Sputnik.

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