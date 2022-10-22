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В Ейске выжившего при падении самолета кота вернули пожилой хозяйке

Общество
22.10.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-vyzhivshego-pri-padenii-samoleta-kota-vernuli-pozhiloj-hozyajke
В Ейске выжившего при падении самолета кота вернули пожилой хозяйке
Фото t.me/BublikRomanEisk

Рыжего кота нашли на 9 этаже пострадавшего дома на улице Коммунистической 22 октября. Он прятался в четвертом подъезде.

Испуганное животное скрывалось в доме в течение пяти дней после ЧП.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся. Ищем хозяев!» — написал глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

Через несколько минут после публикации главы муниципалитета хозяйка кота нашлась.

Фото t.me/BublikRomanEisk

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