В Ейске выжившего при падении самолета кота вернули пожилой хозяйке
Общество
22.10.2022 16:54
Рыжего кота нашли на 9 этаже пострадавшего дома на улице Коммунистической 22 октября. Он прятался в четвертом подъезде.
Испуганное животное скрывалось в доме в течение пяти дней после ЧП.
«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся. Ищем хозяев!» — написал глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.
Через несколько минут после публикации главы муниципалитета хозяйка кота нашлась.
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