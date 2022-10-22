В Новороссийске спасатели вытащили голубя из вентиляционной шахты
Общество
22.10.2022 14:35
К спасателям обратился житель многоквартирного дома. Он рассказал, что слышит непонятный шорох в вентиляционной шахте на третьем этаже 16-этажного дома.
«Спасатели выехали на Анапское шоссе, разобрали в квартире заявителя кирпичную кладку шахты и извлекли оттуда голубя», — написал начальник муниципальной «Службы Спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем Telegram-канале.
Как птица попала в шахту — не известно. После спасательной операции голубя отпустили.
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