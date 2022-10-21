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В Анапе спасатели помогли ребенку, нога которого застряла между батареей и стеной

Происшествия
21.10.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-spasateli-pomogli-rebenku-noga-kotorogo-zastryala-mezhdu-batareej-i-stenoj
В Анапе спасатели помогли ребенку, нога которого застряла между батареей и стеной
Фото t.me/kubanspas

Спасателям «Кубань-СПАС» 20 октября в 15:59 сообщили о том, что в одном из домов станицы Анапской 8-летний ребенок засунул ногу в систему отопления.

По словам родителей, они пытались освободить ногу ребенка, но она застряла между стеной и батареей. Требовалась срочная помощь спасателей.

На место прибыли специалисты спасательной службы. При помощи шанцевого инструмента спасатели отжали трубу отопления от стены и освободили ногу ребенка. Ожогов и повреждений он не получил. Помощь медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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