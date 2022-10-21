В Анапе спасатели помогли ребенку, нога которого застряла между батареей и стеной
Происшествия
21.10.2022 10:56
Спасателям «Кубань-СПАС» 20 октября в 15:59 сообщили о том, что в одном из домов станицы Анапской 8-летний ребенок засунул ногу в систему отопления.
По словам родителей, они пытались освободить ногу ребенка, но она застряла между стеной и батареей. Требовалась срочная помощь спасателей.
На место прибыли специалисты спасательной службы. При помощи шанцевого инструмента спасатели отжали трубу отопления от стены и освободили ногу ребенка. Ожогов и повреждений он не получил. Помощь медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
Читайте также: в Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
- На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины