В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг

Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

В районе поселка Рожкао в Урупском районе Карачаево-Черкесской республики в обрыв сорвался 43-летний житель Краснодара. Информация о ЧП поступила спасателям Псебайского отряда 15 октября в 17:45.

Спасателям позвонили охотники и сообщили о том, что в обрыв упал мужчина. Охотники спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь, развели костер, чтобы согреть, и стали ждать специалистов.

Спасатели прибыли на место и приступили к эвакуации туриста. Из-за сложного рельефа каньона эвакуация заняла более 10 часов. Первые 2 км пути спасатели несли пострадавшего по сложному скалистому ущелью, еще 2 км — по горно-лесной местности. Мужчину, вес которого около 120 кг, вынесли к дороге только 16 октября в 16:35. Там его передали врачам скорой помощи.

В эвакуации пострадавшего участвовали 14 человек, в их числе 5 человек из Псебайского аварийно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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