Ждем тепла: в мэрии Краснодара рассказали, когда дадут отопление в городе

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Осень на Кубани окончательно вступила в свои права, на улице и в домах похолодало. И одним из важных вопросов, которые волнуют жителей, стало отопление.

За ответом интернет-портал «Кубань 24» обратился в администрацию Краснодара. В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что согласно постановлению № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период может быть открыт после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до 8°С или ниже и продержится в течение пяти суток.

Обычно отопительный сезон в крае начинается с середины октября. В домах жителей отдельных курортных районов тепло может появиться и позже, когда температура воздуха на улице достигнет нужных показателей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в начале октября сообщил, что подачу тепла в соцучреждения при необходимости начнут раньше.

«Сейчас температура на улице даже в северных районах края еще не достигла своих минимальных показателей. Тем не менее, есть социальные учреждения, которые необходимо протапливать. Поэтому там мы должны начать подачу тепла раньше», — сказал Кондратьев.

В Краснодаре полностью готовы к старту отопительного сезона 7 тыс. 285 из 7 тыс. 295 многоквартирных домов. Из 292 котельных к зиме уже готова 291. Работы на последней котельной планируют завершить до 15 октября. К началу отопительного сезона параллельно готовятся учреждения культуры, досуга и образования. Кроме того, для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций ресурсоснабжающие организации города сформировали 29 аварийных бригад. Кроме того, подготовили 89 единиц техники и дизельные генераторы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцы многоэтажек имеют право на внеплановое включение тепла. Для этого нужно подать заявку в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию. Обращение примут, если дом возможно подключить отдельно от остальных, в нем исправны отопительные системы и есть общедомовой счетчик тепла.