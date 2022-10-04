Отопительный сезон: жильцы многоэтажек имеют право на внеплановое включение тепла
К началу отопительного сезона полностью подготовили инженерные сети Краснодара. Это тепловые, водопроводные сети, канализация, электросети и газопроводы.
На 99% к зиме готовы котельные и многоквартирные дома. На оставшихся 11 объектах работы по замене теплотрассы завершат к 15 октября. Но начнут ли отапливать город к этому числу — еще неизвестно.
На старт отопительного сезона влияет среднесуточная температура. Если она ниже +8 °С на протяжении пяти дней — центральное отопление обязаны включить. Согласно прогнозам, в ближайшее время в краевой столице не ожидается сильного похолодания, поэтому подавать тепло в дома пока нет смысла.
Тем не менее, жильцы многоэтажек имеют право на внеплановое включение отопления. Для этого нужно подать заявку в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию. Если здание возможно подключить отдельно от остальных, в нем исправны отопительные системы и установлен общедомовой счетчик тепла, то специалисты примут обращение.
К началу холодов нужно подготовить и свою квартиру. Специалисты советуют тщательно вымыть поверхность батарей, иначе грязь и пыль вызовут неприятный запах, а по дому могут распространиться вредные бактерии. Также радиаторы могут быть засорены изнутри, но такую очистку лучше доверить сантехнику, у которого есть специальные инструменты для продувки труб.
В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах. Затем тепло подается в многоквартирные дома, магазины и культурные учреждения.
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