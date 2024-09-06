«Ждем экспертизу»: будут ли сносить крематорий в Крымском районе?

В соцсетях и СМИ стала появляться информация, что администрация Крымского района намерена снести недавно открывшийся крематорий в станице Варениковской. Однако директор ритуальной организации этому удивлен.

Крематорий открылся в апреле этого года. Все разрешения на строительство были получены. Не против появления подобного предприятия в станице были и представители церкви. Директор мемориальной компании Алексей Логинов уверен, что построить здание в этом месте было обоснованным решением.

«Здесь открыли, чтобы жителям края было удобнее. Ближайший крематорий в Новороссийске и Ростове-на-Дону. Зачем так далеко людям ехать», — говорит генеральный директор крематория станицы Варениковской Алексей Логинов.

Вместе с тем здание обеспечили современнейшей техникой. На территории функционируют две печи.

«Тем, кто переживает за экологию, бояться нечего. Здесь у каждой из двух печей есть своя очистная система. В так называемом циклоне оседают крупные примеси, а потом остатки продуктов сгорания проходят через 140 тканевых фильтров», — сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Накануне предприятие столкнулось с проблемами: администрация Крымского района подала иск в суд в связи с возможными признаками капитальности строения. Однако независимая экспертиза заключила, что фундамент отсутствует, хотя, судя по материалам, данный вид строения имеет временный характер. Совсем недавно распространили информацию, что крематорий намерены снести.

«Увидели, не знаем, откуда информация. Суд идет, но нас сносить никто не собирается, все хорошо», — рассказывает Логинов.

Эту информацию подтверждают и в районной администрации.

«Суд идет, мы провели строительную экспертизу, ждем результатов», — отмечает начальник юридического отдела администрации Крымского района Татьяна Ольденбургер.

Результат государственной проверки и даст оценку капитальности. Избавляться от крематория пока никто не собирается. Сейчас он работает.

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