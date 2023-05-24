Ждали помощи под листьями лопуха: спасатели вывели из леса четырех заблудившихся в горах в Сочи туристок

Спасателям ЮРПСО МЧС России 23 мая позвонила женщина и сообщила о том, что она и еще три туристки заблудились на спуске со смотровой площадки «Кругозора Ефремова», которая находится на горе Монашка в Красной Поляне.

По словам звонившей, на обратном пути со смотровой площадки женщины спросили тропу у туриста и свернули не туда. В итоге они ушли в сторону от села Медовеевка. К этому времени в горах стемнело, поднялся сильный ветер и пошел дождь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Женщины отправили спасателям данные геолокации. Пока ждали спасателей, туристки обмотались крупными листьями лопуха и спрятались под ними от дождя. Благодаря этому они почти не промокли.

Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России нашли четверых жительниц Адлерского района и доставили их на служебном автомобиле в город.

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