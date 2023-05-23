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Спасатели по GPS-координатам нашли заблудившего в лесу пьяного туриста в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-po-gps-koordinatam-nashli-zabludivshego-v-lesu-pyanogo-turista-v-sochi
Спасатели по GPS-координатам нашли заблудившего в лесу пьяного туриста в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасателям ЮРПСО МЧС России 22 мая позвонил мужчина и сообщил о том, что он заблудился в лесу.

При этом звонивший не знал точное место, где находится. Свою геолокацию мужчина также не смог отправить. Спасатели выехали на поиск по координатам местонахождения телефона, с которого звонил заблудившийся. Однако мужчины на местности не оказалось, на звонки он не отвечал. Поиск временно приостановили.

Спустя несколько часов поступил повторный звонок. Мужчина все также находился в лесу, выйти сам из леса он не смог. Спасатели по телефону связались с ним, подробно объяснили, как отправить данные геолокации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Получив GPS-координаты, спасатели выехали на место, нашли 30-летнего жителя Санкт-Петербурга и передали полиции. От туриста исходил сильный запах алкоголя.

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