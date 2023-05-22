Семья с 6-летним ребенком заблудилась в районе водопада Кейва в Сочи

Семья из Москвы отправилась в поход в район водопада по онлайн картам в телефоне. На учет в МЧС перед походом тургруппа не становилась.

В какой-то момент связь пропала и туристы, среди которых был 6-летний ребенок, сошли с тропы. Поняв, что они вышли выше водопада, и в лесу уже стемнело, туристы позвонили в службу спасения. Несмотря на то, что они были экипированы для похода и имели с собой налобные фонари, они решили не рисковать, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили заблудившихся выше водопада Кейва, на высоте 1 тыс. 180 м над уровнем моря. Спасатели вывели туристов к лесной дороге, ведущей на Хмелевские озера. После на служебной машине доставили их к отелю в поселке Красная Поляна.

Медпомощь никому не потребовалась.

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