Пожилая жительница Сочи заблудилась в лесу во время сбора грибов

Сообщение о том, что 84-летняя женщина ушла за грибами в лес в районе санатория «Чемитоквадже» и заблудилась, поступила в ЮРПСО МЧС России 18 мая в 16:50.

Спасателем позвонил сын пенсионерки и попросил о помощи в розыске пожилой матери. Специалисты Лазаревского подразделения ЮРПСО выехали на место, обследовали лес и прилегающую к федеральной трассе местность, а также территорию между поселками Каткова Щель и Волконка.

Через несколько часов поисков родственники пенсионерки позвонили спасателям и сообщили, что нашли ее лесу неподалеку от поселка Чемитоквадже. Медпомощь женщине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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