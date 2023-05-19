Пожилая жительница Сочи заблудилась в лесу во время сбора грибов
Происшествия
19.05.2023 10:20
Сообщение о том, что 84-летняя женщина ушла за грибами в лес в районе санатория «Чемитоквадже» и заблудилась, поступила в ЮРПСО МЧС России 18 мая в 16:50.
Спасателем позвонил сын пенсионерки и попросил о помощи в розыске пожилой матери. Специалисты Лазаревского подразделения ЮРПСО выехали на место, обследовали лес и прилегающую к федеральной трассе местность, а также территорию между поселками Каткова Щель и Волконка.
Через несколько часов поисков родственники пенсионерки позвонили спасателям и сообщили, что нашли ее лесу неподалеку от поселка Чемитоквадже. Медпомощь женщине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.
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