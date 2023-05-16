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Ушла нарвать травы для кроликов и заблудилась в 500 метрах от дома пенсионерка на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushla-narvat-travy-dlya-krolikov-i-zabludilas-v-500-metrah-ot-doma-pensionerka-na-kubani
Ушла нарвать травы для кроликов и заблудилась в 500 метрах от дома пенсионерка на Кубани
Фото t.me/kubanspas

Оперативному дежурному Крымского отряда «Кубань-СПАС» вечером 15 мая поступила информация о том, что 70-летняя жительница станицы Нижнебаканской не вернулась домой из леса.

По словам звонивших родственников, в 11:00 женщина ушла из дома, чтобы нарвать травы для кроликов. Домой к наступлению темноты пенсионерка не пришла.

В 22:40 спасатели выдвинулись на поиски пожилой женщины. Пенсионерку нашли около 3:00 в лесу в 500 м от ее дома.

На место прибыли сотрудники скорой помощи и оказали пенсионерке медпомощь, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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