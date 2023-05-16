Турист застрял на склоне горы Ачишхо в Сочи, его эвакуировали спасатели

Молодой человек добрался до урочища Красная Поляна, но из-за снега не смог сориентироваться, куда идти дальше.

Он продолжил путь, однако вскоре остановился, потому что пути наверх не было, а возвращаться было опасно.

Турист обратился за помощью к спасателям и отправил дежурному свои координаты. Спасатели эвакуировали 26-летнего жителя Москвы со скального выступа горы Ачишхо при помощи альпинистского снаряжения и сопроводили до поселка. Никаких травм и повреждений он не получил, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели эвакуировали мать и сына на вертолете со склона хребта Ачишхо в Сочи.