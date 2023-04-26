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Спасатели эвакуировали мать и сына на вертолете со склона хребта Ачишхо в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-mat-i-syna-na-vertolete-so-sklona-hrebta-achishho-v-sochi-video?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео t.me/urpso_mchs

Мама с 16-летним сыном отправились в поход по закрытому 13 маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам, но не удержались и соскользнули со скалы вниз.

Подросток получил травму ноги, а 48-летняя женщина ударилась головой и получила черепно-мозговую травму.

Мальчик позвонил в 112 и сообщил, что его мама находится без сознания. Спасатели запросили у пострадавших геолокацию и на вертолете вылетели к предполагаемому месту нахождения туристов. Они обнаружили маму с подростком на заснеженном склоне горы Ачишхо на высоте 1,8 тыс. м и спустились к ним на бортовой лебедке.

Подростку наложили на ногу шину, его матери зафиксировали шею воротником и поставили капельницу. На борт вертолета их подняли при помощи носилок и спасательной косынке. По прибытии на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда Сочи туристов передали врачам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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