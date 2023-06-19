Ждал помощи двое суток: спасатели вынесли из леса парализованного 76-летнего жителя Кубани

Инцидент произошел 16 июня в Мостовском районе.

Спасателям Псебайского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в лесу пропал 76-летний местный житель. Спасатели выехали в район поисков. Мужчину искали около двух суток и обнаружили только 18 июня в окрестностях поселка Псебай.

Выяснилось, что пенсионера парализовало в лесу. Пострадавший не мог двигаться и воспользоваться телефоном. В результате мужчина пролежал в лесу около двух суток. Спасатели на носилках несли пострадавшего около 1 км к дороге, где передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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