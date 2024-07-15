Жару до +41 °C прогнозируют 16–18 июля в Краснодарском крае

В Краснодаре 16 июля возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Порывы могут достигать 12 м/с, воздух прогреется до +39 °C.

В целом по региону температура воздуха ночью составит +21…26 °C, днем он прогреется до +39…41 °C. Местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

В горах днем потеплеет до +23…28 °С, на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +30…37 °С.

Также 17 и 18 июля на Кубани температура воздуха ночью составит +22…27°, днем — +32…37 °С, во второй половине дня и вечером прогнозируется сильная жара до +39…41°. Осадков не ожидается.

В Новороссийске в эти дни порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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