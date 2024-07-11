Понижение температуры на Кубани ожидается в третьей декаде июля

Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, блокирующий антициклон над европейской территорией сохранится до 17 — 18 июля. Перестройки атмосферных процессов в средней полосе завершится в третьей декаде месяца и тогда температура воздуха на Кубани может понизиться на пять градусов, то есть до 30°C…35°C.

В настоящее время, по его словам, в крае продолжают обновляться температурные рекорды. Шувалов сообщил, что общая температура в регионе превышает климатические нормы на 4-5 градусов.

Лидером по жаре оказался Приморско-Ахтарск. Там за последние 10 дней переписали пять суточных температурных максимумов и отметили абсолютный рекорд. Рекордных 40,7°C температура воздуха достигла 7 июля. Ранее это значение фиксировали в 2016 году.

Вторую строчку в топе самых жарких городов заняла Анапа — обновлены четыре рекорда. Бронза рейтинга — у Краснодара. Там был установлен один температурный максимум, превысивший показатель первой недели июля 1938 года.

Помимо этого Шувалов сообщил, что 20 июля дождей в Краснодарском крае ждать не стоит, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре, Анапе и Туапсе 8 июля были установлены новые температурные рекорды.