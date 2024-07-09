В Краснодаре, Анапе и Туапсе 9 июля установлены новые температурные рекорды

По данным погодного центра «Фобос», экстремальный зной удерживается на Юге России с конца прошлой недели. Причиной рекордной жары стал обширный антициклон, который 8 июля охватил большую часть Европейской России.

В понедельник уже к середине дня столбики термометров в Южной России поднялись до +35…+40°С. Во многих городах обновились рекорды максимальной температуры.

В Краснодарском крае температурные рекорды были побиты в четырех городах — в Краснодаре зафиксировали температуру +38,5°С (предыдущий температурный рекорд был +36,4°С в 1955 году.

В Анапе также обновился температурный рекорд +38.6°С (предыдущий +33,5°С был зафиксирован в 1999 году).

В Туапсе воздух прогрелся до рекордного показателя +34,1°С (предыдущий рекорд +33,9°С был в 1986 году).

В Приморско-Ахтарске днем 8 июля зафиксировали +40,7°С (предыдущий рекорд +37,0°С был в 1996 году), сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Ситуация в атмосфере 9 июля почти не изменится, поэтому снова будет очень жарко. Южная Россия останется в эпицентре зноя — днем воздух прогреется до +37…+42°С, сообщает портал «Метеовести».

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