Синоптик Вильфанд рассказал о новых погодных рекордах на Кубани

Ряд регионов России на следующей неделе накроет аномально высокая температура.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет +40–42 °С, в Краснодарском крае +39–41 С°», — сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае несмотря на высокие температуры пройдет сильный дождь с грозой и ветром до 23–25 м/с, сообщает 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экстремальная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится до 11 июля.