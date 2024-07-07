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Синоптик Вильфанд рассказал о новых погодных рекордах на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptik-vilfand-rasskazal-o-novyh-pogodnyh-rekordah-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Синоптик Вильфанд рассказал о новых погодных рекордах на Кубани
Фото freepik.com

Ряд регионов России на следующей неделе накроет аномально высокая температура.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет +40–42 °С, в Краснодарском крае +39–41 С°», — сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае несмотря на высокие температуры пройдет сильный дождь с грозой и ветром до 23–25 м/с, сообщает 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экстремальная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится до 11 июля.

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