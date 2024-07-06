Экстремальная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится до 11 июля

По прогнозу синоптиков, жаркая и сухая погода на Кубани продолжится и на следующей неделе.

С 9 по 11 июля в Краснодарском крае ожидается сильная жара. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +39…41 °С. На Черноморском побережье воздух в эти даты прогреется до +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали в ближайшие дни быть внимательней и соблюдать основные меры безопасности:

ограничить выход на открытое солнце в дневные часы;

избегать физических нагрузок на жаре;

воздержаться от употребления алкоголя;

надевать головной убор и одежду из хлопка.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение по сильной жаре на Кубани действует с 6 июля. В регионе с начала лета установилась теплая и сухая погода.

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