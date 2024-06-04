Жару до +37 °С прогнозируют на Кубани до конца недели

В южной части Европейской России на погоду влияет отрог азорского антициклона, по его периферии будут поступать сухие и жаркие воздушные массы из северных районов Африки.

Яркие лучи летнего солнца в условиях ясной погоды дадут дополнительный импульс, в связи с чем температурный фон в ЮФО почти до конца недели будет превышать климатическую норму на 4–9 °С.

На территории Краснодарского края столбики термометров вырастут до +32…+37 °С, такие же температуры ожидаются в республиках Северного Кавказа.

«В условиях аномально жаркой погоды будьте внимательны и следите за своим самочувствием, носите одежду светлых тонов и головные уборы, по возможности меньше проводите времени на солнце и пейте больше воды!» — сообщает центр погоды «Фобос».

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