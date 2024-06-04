Температура воды в Азовском море поднялась еще на один градус и достигла +24 °C

По информации на 4 июня, температура воды в Азовском море у побережья станицы Должанской Ейского района достигла +24 °C.

Также на Азовском побережье Краснодарского края до +22 °C прогрелась вода в море у берегов Тамани, Темрюка и Ейска. Чуть прохладнее вода вблизи Приморско-Ахтарска — +20 °C.

На Черноморском побережье в Геленджике температура морской воды достигла +22 °С, до +21 °С — в Анапа, Новороссийске и Туапсе. В Сочи море прогрелось до +20 °С, сообщает ЦГМС Краснодара.

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