Пришла жара: на Кубани к 5 июня температура воздуха поднимется до +38 °С

В Краснодарский край пришла жара, а туристы потянулись к морю, чтобы открыть купальный сезон. Медики предупреждают, что такое солнце опасно для здоровья.

Несмотря на опасения медиков, на пляжах в Туапсинском районе сейчас почти как в самый разгар курортного сезона: у берега много людей. Еще несколько дней назад вода в море была всего +15 °С, и синоптики прогнозировали, что купальный сезон в крае начнется лишь в середине июня. Но сейчас вода уже +20 °С.

Переполнены пляжи в Геленджике, Новороссийске и Анапе. А в Сочи уже открыли 170 зон отдыха у моря. Учитывая установившуюся жару, в ближайшие выходные курортные города ожидают наплыв туристов со всей страны. На отдых большинство выделили не меньше недели.

Вода в море сейчас действительно комфортная. По данным гидрометцентра, Азовское море прогрелось до +22 °С. Черное — еще теплее, например, у берега Туапсе вода уже +23 °С.

Температура воздуха в регионе днем уже достигает +33 °С, к середине недели она повысится до +38 °С, обещают синоптики.

Врачи рекомендуют в жару использовать крем от солнца. Мазаться SPF-защитой кожу нужно не только на лице и руках, но и ушах, губах, шее и ногах. Также использовать средство необходимо до и после купания в море. Также нужно обязательно пить больше воды и избегать солнечных лучей с 12 до 17 часов.