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Жара взяла паузу — на Кубани 19 апреля будет дождливо и прохладно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhara-vzyala-pauzu-na-kubani-19-aprelya-budet-dozhdlivo-i-prohladno
Жара взяла паузу — на Кубани 19 апреля будет дождливо и прохладно
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным синоптиков, 19 апреля на погоду в Краснодарском крае будет влиять холодный атмосферный фронт.

Фронт пройдет через территорию Кубани с запада на восток и принесет кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха понизится на 12-14° до +18…+20°. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

При этом 20 апреля в регионе воздух снова прогреется до +26…+28°, сообщает портал «Метеовести».

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