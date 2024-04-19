Жара взяла паузу — на Кубани 19 апреля будет дождливо и прохладно

По данным синоптиков, 19 апреля на погоду в Краснодарском крае будет влиять холодный атмосферный фронт.

Фронт пройдет через территорию Кубани с запада на восток и принесет кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха понизится на 12-14° до +18…+20°. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

При этом 20 апреля в регионе воздух снова прогреется до +26…+28°, сообщает портал «Метеовести».

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