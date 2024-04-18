В Краснодаре 18 апреля обновился температурный рекорд 1953 года

На Кубани продолжается аномальная для середины апреля жара. В четверг в краевой столице снова зафиксировали летние показатели температуры воздуха.

Днем 18 апреля температура воздуха в Краснодаре прогрелась до +30…31 °С. Это подтвердили разные сервисы, специализирующиеся на погоде. Точные данные по максимальной температуре в городе станут известны позже.

Таким образом, 18 апреля в краевом центре был побит температурный рекорд, зафиксированный в 1953 году. Тогда воздух в Краснодаре прогрелся до +29,1 °С, сообщает «Метеовести».

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