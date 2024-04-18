На Кубани после летней жары температура «рухнет» на 10 °С

Гребень антициклона уходит на восток, но он все еще сохранит солнечную и сухую погоду, а воздух прогреется до рекордных температур.

В четверг 18 апреля столбики термометров поднимутся до +29…31 °С. При таких значениях возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха — пока он составляет +29,1° с 1953 года.

Ветер южный 5–10 м/с, с порывами до 13–18 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Уже в пятницу, 19 апреля ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, а температура упадет до +18…20 °С, сообщают «Метеовести».

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