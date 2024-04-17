Морская вода у берегов Кубани прогрелась до +17 °С

В Краснодарском крае с конца марта фиксируются аномальные показатели температуры воздуха, а 17 апреля столбики термометров выросли до +33 °С.

Прогрелась и вода на Черноморском и Азовском побережьях. Самое теплое море сейчас в Ейске — там температура поднялась до +17 °С. Немногим холоднее в Темрюке — +16 °С и Приморско-Ахтарске — +15 °С.

В Сочи, Туапсе и Геленджике температура воды также достигает +15 °С, в Анапе и Новороссийске — +14 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: летняя весна — до +32 °С прогреется воздух в Краснодаре 17 апреля.