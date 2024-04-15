Летняя весна: до +32 °С прогреется воздух в Краснодаре 17 апреля

По данным Краснодарского ЦГМС, днем 17 апреля в краевой столице столбики термометров вырастут до +32 °С.

На небе будет небольшая облачность, осадков не ожидается, ветер западной четверти 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с.

Воздух прогреется до температуры +30 °С, местами на юге и востоке края до +32 °С. На Черноморском побережье при этом столбики термометров поднимутся только до +28 °С.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на юге европейской части России будет комфортно за счет южных воздушных масс.

«Температурный фон около +25–26 °С — очень высокая температура, выше нормы примерно на 4 °С, но +30 °С впервые прогнозируется в 2024 году», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

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