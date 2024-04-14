Высокая пожароопасность прогнозируется 14 и 15 апреля в Краснодарском крае

МЧС Краснодарского края объявило предупреждение о пожароопасности 4 класса.

По данным синоптиков, до конца суток 14 апреля, а также 15 апреля местами в западной половине и северо-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах запрещено использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев. Для костра следует выбирать открытые площадки, затем костер следует залить водой и засыпать землей.

В случае возникновения следует звонить по телефонам 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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