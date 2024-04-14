Дожди с грозами ожидаются 14 апреля в Краснодарском крае

По данным синоптиков, 14 апреля в Краснодарском крае будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

«Сегодня на погоду Кубани окажет влияние периферия атмосферного фронта, вытянувшегося из Турции в районы Северного Кавказа. Его стараниями в середине дня в небе появятся шапки мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей, местами прогремят грозы», — сообщает Центр Фобос.

Температура воздуха в крае днем поднимется до 18-23°С. На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 16-21°С.

В Краснодаре 14 апреля будет переменная облачность, дождей не предвидится. Днем температура воздуха составит 2-23°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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