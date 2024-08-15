Жара возвращается: на Кубани к концу недели будет малооблачно и до +34 °C

В Краснодаре 16 августа синоптики прогнозируют +12…14 °C ночью и +30…32 °C днем. Осадков не ожидается, днем возможен ветер до 11 м/с.

В Краснодарском крае в пятницу температура воздуха ночью в среднем снизится до +12…17 °C, в юго-восточных предгорных районах может похолодать до +7 °C. Днем столбики термометров покажут +27…32 °C.

Также по региону прогнозируют небольшую облачность. Местами днем возможны порывы ветра до 14 м/с.

На Кубани 17 и 18 августа ночная температура воздуха также составит +12…17 °C. Днем в воскресенье жара усилится до +34 °C. На Черноморском побережье в эти дни осадков не ожидается. Ночью — +18…23 °C, днем — +29…34 °C.

Сильнее всего морская вода прогрелась в Сочи и Туапсе — до +27 °C. В Анапе море потеплело до +26 °C, в Новороссийске и Геленджике — до +25 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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