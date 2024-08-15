В РЖД уточнили информацию о доступных билетах на Черноморское побережье

Почти 40% от общего парка вагонов дальнего следования РЖД задействовали на южных направлениях.

Сейчас пассажирам доступно более 7 млн билетов на август-сентябрь в сообщении с курортами юга России. Порядка 6 млн из них запустила ФПК — это на 58 тыс. мест больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из них в сообщении с Анапой — 1,4 млн билетов, с Новороссийском — 0,8 млн, с Адлером, Сочи, Розой Хутор, Сухумом и Имеретинским курортом — 2,9 млн, Кисловодском и Минеральными Водами — 800 тыс., другими направлениями — 100 тыс.

Еще более 1 млн билетов предоставил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в сообщении с курортами Крыма.

В сообщении с курортами Черноморского побережья на период с 15 августа по 30 сентября имеется около 850 тыс. билетов: более 650 тыс. в Краснодарский и Ставропольские края, почти 200 — в Крым.

Чтобы обеспечить такой объем перевозок на юг России, с августа по сентябрь РЖД назначили почти 13,8 тыс. рейсов поездов. Более 13 тыс. из них сделают поезда ФПК, 780 — поезда ГСЭ.

«Спрос на билеты на Черноморское побережье продолжает оставаться высоким. За две недели августа поездами ФПК совершили поездки 1,3 млн пассажиров, ГСЭ – почти 300 тыс. пассажиров», — сообщает пресс-служба РЖД.

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