РЖД представил эксклюзивный круиз к Черноморскому побережью Краснодарского края

Уникальный туристический поезд «Рица» будет курсировать по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва.

Единственный круиз состоится 18 октября и продлится 7 дней и 7 ночей. В ходе него запланированы: прогулка по Новороссийску с посещением виноделен, а также экскурсия на Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и Новоафонский монастырь в Абхазии.

Кроме того, туристы смогут погулять по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи, а также познакомиться с обычаями казаков в Ростове-на-Дону.

«В состав поезда войдут современные вагоны СВ, купе и даже специальный вагон-душ. Приятным бонусом для пассажиров станет возможность посещения вагона-спа, который оборудован инфракрасной сауной и душевыми кабинами. Не забыли и о ресторане с баром в соответствующих вагонах поезда. Там можно будет спеть караоке и принять участие в развлекательной анимационной программе», — сообщает пресс-служба РЖД.

Паспортный контроль на границе с Абхазией будет проходить во время движения поезда, покидать вагоны пассажирам не придется.

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